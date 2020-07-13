Жителей столицы предупредили об опасной погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого уровня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют возникновение сильного ливня в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать с 9:00 14 июля до 00:00 15 июля.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Сообщается, что 13 июля в столице местами может возникнуть угроза. Ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

МЧС распространило экстренное предупреждение о возникновении непогоды в Москве 14 июля. Сообщается, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Кроме того, в столице ожидаются дождь и гроза.

В связи с этим столичным жителям посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте. В случае такой необходимости на дороге необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам же порекомендовали избегать шаткие конструкции и рекламные щиты, а также укрыться в капитальных строениях.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди и похолодание. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столице может выпасть более половины от месячной нормы осадков.