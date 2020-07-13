Программа "Фабрика туристических продуктов и сервисов" стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Акселерационная программа под названием "Фабрика туристических продуктов и сервисов" началась в столице. Ожидается, что в ней примут участие 32 команды, приводит Агентство "Москва" заявление комитета по туризму.
К программе присоединится более 400 слушателей со всего мира. "13 июля начала свою работу "Фабрика туристических продуктов и сервисов" – городская программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что данная программа будет включать в себя два трека: "Слушатель" и "Стартап". Первый будет актуален для желающих пройти только восьминедельный образовательный онлайн-интенсив. Второй полезен для людей, готовых запустить новый туристический продукт.
Известно, что на участие в треке "Стартап" подали 260 заявок. При этом на общедоступный образовательный онлайн-курс записано свыше 400 человек.
Ранее открылся онлайн-курс для предпринимателей. Пройти дистанционное обучение можно на сайте Московского экспортного центра.
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