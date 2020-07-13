Программа "Фабрика туристических продуктов и сервисов" стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Акселерационная программа под названием "Фабрика туристических продуктов и сервисов" началась в столице. Ожидается, что в ней примут участие 32 команды, приводит Агентство "Москва" заявление комитета по туризму.

К программе присоединится более 400 слушателей со всего мира. "13 июля начала свою работу "Фабрика туристических продуктов и сервисов" – городская программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что данная программа будет включать в себя два трека: "Слушатель" и "Стартап". Первый будет актуален для желающих пройти только восьминедельный образовательный онлайн-интенсив. Второй полезен для людей, готовых запустить новый туристический продукт.

Известно, что на участие в треке "Стартап" подали 260 заявок. При этом на общедоступный образовательный онлайн-курс записано свыше 400 человек.

Ранее открылся онлайн-курс для предпринимателей. Пройти дистанционное обучение можно на сайте Московского экспортного центра.