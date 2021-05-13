Жилой квартал построят на месте бывшей промзоны Грайвороново

11:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На месте бывшей промзоны Грайвороново на юго-востоке столицы появится новая жилая застройка, в том числе для программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Комплексное развитие территории Грайвороново и реализация предложенных проектных решений позволит создать современный жилой квартал с объектами образования и спорта", – приводятся в сообщении слова главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Она добавила, что территория будущей общественно-жилой застройки разместится вблизи станции МЦД-2 Новохохловская.
По проекту планируется жилая застройка площадью около 88,3 тысячи квадратных метров, социальная и деловая инфраструктура займет около 26 тысяч квадратных метров.
На территории промзоны Грайвонорово располагаются непригодные старые помещения, гаражи и непрофильные предприятия.
Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания.
Кроме того, в Москве реорганизуют бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе. Новые территории будут развивать за счет строительства социальной и жилой инфраструктуры, а также общественно-производственной застройки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: