Жилой квартал построят на месте бывшей промзоны Грайвороново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На месте бывшей промзоны Грайвороново на юго-востоке столицы появится новая жилая застройка, в том числе для программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Комплексное развитие территории Грайвороново и реализация предложенных проектных решений позволит создать современный жилой квартал с объектами образования и спорта", – приводятся в сообщении слова главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Она добавила, что территория будущей общественно-жилой застройки разместится вблизи станции МЦД-2 Новохохловская.

По проекту планируется жилая застройка площадью около 88,3 тысячи квадратных метров, социальная и деловая инфраструктура займет около 26 тысяч квадратных метров.

На территории промзоны Грайвонорово располагаются непригодные старые помещения, гаражи и непрофильные предприятия.

Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания.

Кроме того, в Москве реорганизуют бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе. Новые территории будут развивать за счет строительства социальной и жилой инфраструктуры, а также общественно-производственной застройки.