Профсоюзы не выйдут на первомайскую демонстрацию из-за ситуации с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московские профсоюзы в этом году не выйдут на первомайскую демонстрацию. Праздничные мероприятия перенесут в онлайн из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Агентство "Москва" заявление Московской федерации профсоюзов.



"Мы ищем иные форматы проявления солидарности работников столичных предприятий, объединения наших усилий в борьбе за жизнь, здоровье и сохранение социальных гарантий", – сообщили в пресс-службе МФП.

В настоящий момент в профсоюзе решают, в каком формате проводить мероприятия.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. В их числе спецпропуска для передвижения по городу.

Специальные пропуска заработают в городе с 15 апреля. Москвичам нужно пройти регистрацию на портале мэра и правительства города.

В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом.

В 2019 году к шествию в честь 1 Мая, Дня Весны и Труда, присоединилось более 100 тысяч человек.