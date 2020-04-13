Профсоюзы не выйдут на первомайскую демонстрацию из-за ситуации с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московские профсоюзы в этом году не выйдут на первомайскую демонстрацию. Праздничные мероприятия перенесут в онлайн из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Агентство "Москва" заявление Московской федерации профсоюзов.
"Мы ищем иные форматы проявления солидарности работников столичных предприятий, объединения наших усилий в борьбе за жизнь, здоровье и сохранение социальных гарантий", – сообщили в пресс-службе МФП.
В настоящий момент в профсоюзе решают, в каком формате проводить мероприятия.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. В их числе спецпропуска для передвижения по городу.
Специальные пропуска заработают в городе с 15 апреля. Москвичам нужно пройти регистрацию на портале мэра и правительства города.
В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом.
В 2019 году к шествию в честь 1 Мая, Дня Весны и Труда, присоединилось более 100 тысяч человек.
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