Необычные арт-объекты города появятся на выставке "Город: детали"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках проекта "Город: детали – 2020" горожане смогут увидеть оригинальные арт-объекты Москвы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В 2019 году по программе благоустройства "Мой район" в разных точках столицы установили необычные скульптуры. Каждый объект имеет свою историю и является своеобразным символом места, в котором расположен.
Так, символами Южного и Северного Медведкова стали полигональные медведи. В сквере "Северная медведица" расположена двухметровая белоснежная хищница. Скульптура напоминает оригами или драгоценный камень с множеством граней. В такой же технике выполнена скульптура в Южном Медведкове.
Еще один хищник из полигонов находится на Цветном бульваре, он выкрашен в цвет индиго. Арт-объекты в виде медведей расположены также на Воробьевых горах, в Парке Горького и Замоскворечье.
В парке "Торфянка" в Лосиноостровском районе на главной аллее расположена бронзовая скульптура в виде лося. Постамент украшен мхом, а подножие усыпано щепками. А район Бибирево украшает арт-объект в виде желтого бобра с целым семейством.
Город украсили не только скульптурами. К примеру, на Звездном бульваре появился портрет Юрия Гагарина, собранный из нескольких тысяч шестиугольных элементов. Там же находится панно с изображением стыковки космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон".
В Лианозовом районе после благоустройства появились входные белые арки. В вечернее время они подсвечиваются и приобретают футуристический вид. А парк "Ходынское поле" в Хорошевском районе украшает 50-метровый самолет Ил-18.
Прошлой весной в парке "Кузьминки" поселился 23-метровый надувной слон зеленого цвета, который был создан в качестве призыва к проблеме вымирания слонов в Африке и Азии. После презентации инсталляция отправила на фестиваль Burning Man.
Увидеть двухметровую ложку и пятиметровую мясорубку можно в парке "Зарядье", где работает гастрономический центр. На ВДНХ в "Парке ремесел" установлены качели в виде огромного стула, а на фасаде бизнес-центра в районе Проспект Вернадского нарисованы огромные красные очки.
Инсталляция в виде деревянных столбов, торчащих из земли, расположена в Отрадном. Автором арт-объекта выступил художник Николай Полисский. А в Некрасовке горожан радует с прошлого года "Аллея влюбленных" с аркой в виде сердца.
Ранее сообщалось, что свыше 90 детских игровых и развивающих площадок покажут жителям столицы на выставке "Город: детали". Гостям продемонстрируют медведь-скалодром, батуты, мини-планетарий, а также светящиеся качели
На второй международной выставке современных дизайн-решений для мегаполисов будет доступно восемь тематических зон, где разместят порядка 300 современных проектов. Кроме того, участников выставки ожидают мастер-классы, где изготовят кормушки для птиц и соберут города из огромного конструктора. Посетить экспозицию горожане смогут с 26 по 28 марта в павильоне на ВДНХ.
"Это наш город": современные дизайн-проекты представят на выставке "Город: детали"
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