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16:43

Станция Остафьево на МЦД-2 заработает в начале года

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новую станцию Остафьево на МЦД-2 Нахабино – Подольск планируется открыть для пассажиров в начале 2020 года, сообщает Стройкомплекс столицы.

Как рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, станция находится между станциями Щербинка и Силикатная. Она будет включать две пассажирские платформы и конкорс – зал для пассажиров с турникетами и кассами, эскалаторами и местами для маломобильных пассажиров.

Благоустройство территории около станции завершено. Там появились дорожки, фонари, газоны.

Жидкин добавил, что строится также автодорога от станции Остафьево до Щербинки. Ее планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Новая трасса сократит время выезда из городских районов на Варшавское шоссе и создаваемое перпендикулярное направление в сторону Троицка. Кроме того, улучшится транспортная доступность пригородных станций железной дороги Курского направления.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15% и до 20% в городах Подмосковья.

"Мосгорсправка": МЦД

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