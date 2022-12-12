Склад и бизнес-центр ввели в эксплуатацию в составе технопарка Pererva в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В технопарке Pererva в столичном районе Марьино в рамках второй очереди строительства ввели в эксплуатацию склад и бизнес-центр. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Оба объекта расположены по адресу улица Перерва, владение 11. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, их суммарная площадь превышает 11 тысяч квадратных метров. Бизнес-центр представляет собой семиэтажное здание, а складской комплекс – пятиэтажную постройку.

"К проверкам всех зданий привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов", – сказал Войстратенко.

Отмечается, что фасад первого здания отделан стеклом с цветными вставками. Первый этаж выделят под коммерческие объекты, в том числе кафе и аптеку, а другие – под офисы. Во втором здании разместятся склад с погрузочными зонами, производство и офис. Прилегающие территории благоустроят, разобьют газон, оборудуют парковочные места.

"Реализовано 70% площадей второй очереди. <...> Всего на территории технопарка Pererva расположено девять зданий с круглосуточным наблюдением и охраной, а также наземным паркингом. Проектом занимается профессиональная управляющая компания", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что резидентами технопарка уже являются такие предприятия, как фабрика дверей Kapelli, лаборатория "Литех", "Фабрика диаграммных бумаг" и другие компании из разных отраслей. Как отмечает Пятова, расположение технопарка в пределах города между ТТК и МКАД позволяет лучше решать логистические задачи, дает горожанам новые рабочие места.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что с начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию почти 400 тысяч квадратных метров офисов. По его словам, изначально планировалось построить только шесть деловых комплексов, однако уже сдано 17 зданий.



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