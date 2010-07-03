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Город

12 ноября, 20:25

В Пресненском районе построят культурно-деловой и образовательный центр

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

В Пресненском районе столицы появится культурно-деловой и образовательный центр с аквапарком. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Комплекс построят на 2-й Звенигородской улице, все существующие в зоне строительства постройки будут реконструированы. На территории центра появятся офисы, столовая и классы дополнительного образования для детей, где они смогут заниматься живописью, прикладным искусством и гимнастикой.

В отдельном здании откроют аквапарк с несколькими бассейнами, спортивным залом с тренажерами для лечебной физкультуры и кардиотренировок, сауной и помещением для групповых занятий.

Ранее в столице открылись экспозиции шести проектов планировки кварталов по программе реновации.

На выставках представлены проекты будущих кварталов по программе реновации. В Нагатинском Затоне появятся три детских сада, две школы, дополнительный корпус действующей школы и образовательный комплекс с детским садом и блоком начальных классов. В Выхине-Жулебине планируют построить детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые комплексы.

В районе Проспект Вернадского в одном из многофункциональных центров откроется физкультурно-оздоровительных комплекс (ФОК). Там также построят образовательный комплекс с бассейном, три детских сада, музыкальную школу и детскую поликлинику.

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