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Город

15:13

Для Савеловского районного суда построят новое здание

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новое здание Савеловского районного суда построят рядом с полиграфическим комплексом "Красная звезда". Проект согласовала Москомархитектура.

Семиэтажное здание расположится по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38. Общая площадь объекта составит более девяти тысяч квадратных метров.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, для нового здания авторы использовали кирпич и другие декоративные элементы окружающей застройки, разбавив их вставками из стекла и металла.

"В результате мы получили интересное сочетание классического и ультрасовременного стилей", – отметил Кузнецов.

Изнутри здание разделят на три зоны: судейскую, конвойную и общественную. В нем расположатся 12 залов для слушаний по гражданским и административным делам, восемь – для слушаний по уголовным. Подсудимые смогут напрямую из конвойной зоны попадать в кабину в зале суда.

Ранее сообщалось, что новое пятиэтажное здание Чертановского районного суда построят перед "лежачим небоскребом" на Варшавском шоссе. Площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров.

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