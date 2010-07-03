Новое здание Чертановского районного суда построят перед "лежачим небоскребом"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новое пятиэтажное здание Чертановского районного суда построят перед "лежачим небоскребом" на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров. Он отметил, что здание является частью программы Сергея Собянина по улучшению материальной базы столичных судов.

"Здание спроектировано в стиле рационализма – фасады украшают ритмично чередующиеся витражи и пилоны, выполненные в белых и серых тонах. Это своеобразная отсылка к доминанте этого района – "лежачему небоскребу", – заявил Кузнецов.

Внутри помещения будут разделены на судейскую, служебную, общественную и конвойную зоны. Последнюю изолируют от других, ее оснастят дополнительными коридорами и лестницами. Это позволит доставлять подсудимого напрямую в закрытую кабину в суде.

Здание будет находиться по адресу: Варшавское шоссе, строение 125. Оно расположится между зданиями Научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ) и дублером шоссе.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ожидает еще множество старых столичных домов. Например, семиэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту в 1941 году в Басманном районе. Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта жилого дома 1917 года постройки на Арбате и кирпичного дома 130-летней давности на улице Жуковского – на территории исторических Земляного города и Огородной слободы.

В 2020 году на капитальный ремонт социальных учреждений столицы планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что работы капитального характера проведут в 128 объектах, текущего – в 223, еще 154 объекта оснастят дополнительным оборудованием. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей.

