Собянин включил в программу реновации 10 стартовых площадок

17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным расширило перечень стартовых площадок, на которых планируется построить многоквартирные дома по программе реновации.
В список включили 10 новых площадок, расположенных в семи административных округах и девяти районах. Общая их мощность составляет 128,1 тысячи квадратных метров жилья.
Новые стартовые площадки находятся в шаговой доступности от домов, расселяемых по программе реновации, что гарантирует жителям максимально комфортные условия переезда.
С 4 октября по 5 ноября на портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о том, является ли срок программы реновации в 15 лет оптимальным либо реализацию программы следует ускорить.
В голосовании приняли участие 190 тысяч 260 человек, из которых определенный ответ дали 146 тысяч 105 человек. В результате 72,9% полагают, что программу следует ускорить. 21,7% считают срок оптимальным.
При этом 60,5% участников голосования рассматривают возможность купить квартиру в домах, которые будут строиться в кварталах реновации (в случае если часть квартир будет выставлена на свободную продажу, чтобы окупить часть бюджетных затрат на переселение).
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
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