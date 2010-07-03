Собянин включил в программу реновации 10 стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным расширило перечень стартовых площадок, на которых планируется построить многоквартирные дома по программе реновации.

В список включили 10 новых площадок, расположенных в семи административных округах и девяти районах. Общая их мощность составляет 128,1 тысячи квадратных метров жилья.

ЦАО, Басманный, Посланников переулок, владение 18;

СВАО, Южное Медведково, проезд Дежнева, владение 30, корпус 3;

СВАО, Южное Медведково, проезд Дежнева, владение 32;

ВАО, Богородское, Краснобогатырская улица, вблизи владения 38;

ЮАО, Нагатинский Затон, Судостроительная улица, владение 5;

ЮАО, Царицыно, Пролетарский проспект, владение 16, корпус 3;

ЮЗАО, Черемушки, Новочеремушкинская улица, владение 56, корпус 3;

ЗАО, Проспект Вернадского, улица Лобачевского, владения 28–36;

ЗАО, Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, владение 32, корпус 1;

ТиНАО, Московский, город Московский, вблизи участка с кад. № 50:21:0110205:597 (уч.1).

Ожидается, что строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 21 дом на 1 833 квартиры и предоставить комфортное жилье почти для 4,7 тысячи москвичей.

Новые стартовые площадки находятся в шаговой доступности от домов, расселяемых по программе реновации, что гарантирует жителям максимально комфортные условия переезда.

С 4 октября по 5 ноября на портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о том, является ли срок программы реновации в 15 лет оптимальным либо реализацию программы следует ускорить.

В голосовании приняли участие 190 тысяч 260 человек, из которых определенный ответ дали 146 тысяч 105 человек. В результате 72,9% полагают, что программу следует ускорить. 21,7% считают срок оптимальным.

При этом 60,5% участников голосования рассматривают возможность купить квартиру в домах, которые будут строиться в кварталах реновации (в случае если часть квартир будет выставлена на свободную продажу, чтобы окупить часть бюджетных затрат на переселение).

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

