Последний участок Внуковского шоссе открыли в ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ТиНАО открыли последний участок Внуковского шоссе – от железнодорожной станции Мичуринец до транспортной развязки с Минским шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий столицы.

Глава департамента Владимир Жидкин уточнил, что магистраль стала поперечным направлением между Боровским и Минским шоссе. Он напомнил, что в конце 2020 года был завершен участок от улицы Самуила Маршака в Переделкине Ближнем до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково. Благодаря этому, по его словам, удалось организовать маршрут автобусов к платформе Мичуринец.

Отмечается, что вся магистраль идет от транспортной развязки с Минским шоссе и железной дороги Киевского направления МЖД до Боровского шоссе в районе станции столичной подземки "Рассказовка", а также до западной окраины Переделкина, где опять соединяется с Боровским шоссе. Ее общая протяженность составляет 8,7 километра.

В рамках проекта, уточнил Жидкин, планировалось возведение дороги от Внуковского шоссе до пересечения с Боровским шоссе, продление дублера Внуковского шоссе до границ поселка Внуково, а также создание съездов с дублера Боровского шоссе на Минское и обратно.

Помимо этого, перед строителями стояла задача благоустроить территорию. По итогам работ также появились велодорожки, несколько подземных пешеходных переходов и шумозащитные экраны. На территории около основного объекта было высажено более 500 деревьев, порядка 6,5 тысячи кустарников и положено свыше 16 гектаров газона.

Ожидается, что запуск данной магистрали сделает лучше транспортную ситуацию и пассажирское сообщение западной части ТиНАО с остальным городом, так как новая дорога соединила ряд пригородных железнодорожных станций и населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена.

Ранее сообщалось, что комфортный маршрут для пешеходов появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево.

В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд. Отмечалось, что в рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами.

До этого стало известно, что до конца текущего года планируется также благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.



В Солнцеве открыли новую дорогу

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