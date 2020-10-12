ОАТИ указало МДМ на несоблюдение безопасной дистанции у входа в здание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объединение административно-технических инспекций указало на несоблюдение безопасной дистанции у входа в Московский дворец молодежи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Андрея Поплавского.

"По итогам обследования установлено, что в основном все необходимые меры сотрудниками учреждения соблюдаются, за исключением требований социального дистанцирования при входе в здание", – заявил Поплавский.

Он отметил, что о нарушении сразу же сообщили администрации здания. Оно было устранено на месте. Инспектор подчеркнул, что санкции в отношении МДМ применяться не будут.

Нарушения правил санитарной безопасности сегодня зафиксировали в магазине Adidas на западе Москвы. В частности, в нем не был установлен температурный режим, а посетители и сотрудники не соблюдали масочно-перчаточный режим.