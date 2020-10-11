Театр имени Сац оштрафуют за нарушения масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московский театр имени Сац могут оштрафовать за нарушения масочно-перчаточного режима. Нарушения в ходе рейда выявило Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

"ОАТИ Москвы проведен рейд в театре имени Сац на предмет соблюдения требований социального дистанцирования, нанесения социальной разметки, измерения температуры при входе у посетителей, наличия санитайзеров и соблюдения требований перчаточно-масочного режима", – сказал главный инспектор ОАТИ Александр Кораблев.

В ходе рейда, по словам Кораблева, выявили отсутствие перчаток у сотрудников театра, что является нарушением противоэпидемических мер. Таким образом, в отношении юридического лица будет составлен протокол и материалы дела будут переданы в суд.

"Согласно статье 26.1 КоАП, за подобные нарушения предусмотрены штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей", – заключил Кораблев.

Ранее сообщалось, что торгово-досуговый комплекс "Тройка" могут оштрафовать за нарушение правил санитарной безопасности. В ТДК на улице Верхней Красносельской обнаружили посетителей без средств индивидуальной защиты.

Также оштрафовать могут бизнес-центр "Виктория Плаза" на Бауманской улице. В нем не соблюдалась социальная дистанция, на входе в здание не было санитайзеров и термометров.