Физический институт имени Лебедева в столице отреставрируют

Фото: lebedev.ru
Здание Физического института имени Лебедева на Ленинском проспекте отреставрируют, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Помимо архитектурных достоинств, физический институт знаменит своей историей. Основанный в 1934 году академиком Вавиловым, он на протяжении своего существования всегда собирал лучших ученых. В числе сотрудников были и нобелевские лауреаты. Сейчас специалистам предстоит разработать грамотный проект реставрации этого памятника", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Здание является объектом культурного наследия. Комплекс спроектирован под руководством академика Алексея Щусева.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые с XVIII века отреставрируют грот графа Орлова, который находится в Нескучном саду. По словам историков, во времена Орловых местоположение этого паркового павильона умышленно скрывали, так как он использовался для тайных переговоров и романтических свиданий. Первоначально у грота существовало два уровня: нижний с тоннелем и верхний с деревянной беседкой и полукруглой смотровой площадкой, но последняя со временем утратила свой исторический вид. Реставраторы займутся восстановлением смотровой площадки, приведут в порядок каменную кладку внутри и снаружи грота.
Более 1 300 памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за последние годы. Около 500 из них было отреставрировано за счет частных инвесторов. С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94 процентов.
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