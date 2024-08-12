Депутат МГД Мельникова: 1,4 тыс подписей собрано за благоустройство сквера Айтматова

Фото: Тимофей Мелентьев

Коллективное обращение жителей Даниловского района, добивающихся благоустройства сквера Чингиза Айтматова, собрало более 1,4 тысячи подписей и было передано в префектуру ЮАО. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

"За несколько недель под обращением было поставлено более 1,4 тысячи подписей. В ходе проводимого опроса жители Даниловского района отмечали, что очень любят отдыхать в сквере, однако им хотелось бы более комфортных условий для прогулок, а именно видеть ухоженные газоны, цветники и новые удобные скамейки. Требует обновления и детская площадка. Надеюсь, их пожелания будут услышаны и в скором времени исполнены", – сказала Мельникова.

Она также отметила, что последний раз комплексное благоустройство сквера проводилось более 10 лет назад, еще до присвоения ему имени Чингиза Айтматова, а в 2018 году, накануне открытия памятника писателю, здесь обустроили часть территории – которая прилегает к постаменту.

Ранее более 300 подписей собрали в поддержку благоустройства территории возле станции метро "Рязанский проспект". В настоящее время работы здесь уже начались. Здесь появится парковая зона с клумбами и сухой фонтан.

Между тем гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова подала обращение в департамент строительства Москвы по вопросу реконструкции временного пешеходного моста на улице Народного Ополчения, а также начала готовить обращение на имя мэра Москвы о сохранении территории Октябрьского радиополя. Как она отметила, подписи для продвижения обеих инициатив удалось собрать всего за несколько недель.

