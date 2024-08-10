Процесс благоустройства района Хорошево-Мневники ускорят

Фото: Агентство "Москва"/Маргарита Севьянц

Генеральный директор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова подала обращение в департамент строительства Москвы по вопросу реконструкции временного пешеходного моста на улице Народного Ополчения, а также начала готовить обращение на имя мэра Москвы о сохранении территории Октябрьского радиополя, передает Агентство "Москва".

Временный надземный пешеходный переход напротив дома 11 по улице Народного Ополчения был сконструирован в 2012 году. По данным департамента строительства Москвы, реконструкция этого моста запланирована только на 2035 год, поэтому инициативная группа жителей района решила ускорить этот процесс. По инициативе Акуловой и активных жителей района прошел сбор подписей для ускорения реконструкции моста. По итогам сбора подписей было подготовлено обращение в департамент строительства Москвы, которое Акулова подала 9 августа 2024 года.

Еще один вопрос, который сейчас активно обсуждается жителями района, – обновление территории Октябрьского радиополя. В настоящее время вокруг поля ведется активная застройка, и жители района начали собирать подписи для сохранения и благоустройства этого места.

Как рассказала Акулова, подписи для продвижения обеих инициатив удалось собрать всего за несколько недель.

"Активная позиция жителей Хорошево-Мневников – пример того, как неравнодушие и желание действовать помогает в решении важных для комфорта москвичей вопросов. Верю, что общими усилиями мы добьемся результатов", – отметила Акулова.

Ранее заместитель председателя общественного совета района, Герой России Аркадий Корольков рассказал о начале работ по благоустройству территории возле станции метро "Рязанский проспект". Он отметил, что здесь уже установили заборы и в скором времени начнется демонтаж торговых точек, на которые жаловались местные жители.