Герой России Корольков: территорию возле станции метро "Рязанский проспект" благоустроят

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Работы по благоустройству территории возле станции метро "Рязанский проспект" начались. Об этом заместитель председателя общественного совета района, Герой России Аркадий Корольков сообщил Агентству "Москва".

"Люди обратились ко мне с просьбой помочь – привести в порядок площадь возле станции метро. Мы собрали более 300 подписей в поддержку инициативы. Теперь будем вместе контролировать выполнение работ. Рязанский – очень красивый, зеленый район. А возле станции метро постоянно собирались маргинальные личности, людям было неприятно и иногда даже опасно находиться здесь. Спасибо всем неравнодушным жителям за инициативность – благодаря вашим усилиям власти Юго-Восточного округа и Москвы приняли решение о благоустройстве территории", – сказал Аркадий Корольков на встрече с жителями района.

Он отметил, что рабочие установили заборы, в скором времени здесь начнется демонтаж торговых точек, на которые жаловались местные жители. Жительница района Елена Асауляк подчеркнула, что станция метро и все, что ее окружает, можно назвать визитной карточкой любого района.

"Все составляют впечатление о районе по станции метро. У нас район очень зеленый, много красивых парков, скверов. Но при взгляде на торговые ряды и на то, что происходит возле этих торговых точек, это, конечно, было неочевидно", – отметила она.

В свою очередь, активисты рассчитывают, что возле станции метро "Рязанский проспект" появится парковая зона с клумбами и сухой фонтан. Пока же здесь ждут начала работ по демонтажу. Специалисты уже оградили территорию, где предстоят работы. Аркадий Корольков пообещал, что будет держать ход работ на контроле.

В московских районах Войковский и Сокол проходят пикеты, на которых все желающие могут поставить свою подпись под обращением за скорейшую реконструкцию кинотеатров "Варшава" и "Ленинград", а также благоустройство парка имени Воровского. Активные местные жители объединились, чтобы поддержать эти проекты директора учебно-методического центра "Авангард" Дарьи Борисовой.

Кинотеатры "Варшава" и "Ленинград" находится в запущенном состоянии, а в парке имени Воровского требуется установка новых скамеек, освещения и детских площадок. Сбор подписей москвичей продлится до конца августа. Затем они будут переданы в столичную мэрию.

