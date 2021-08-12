Детско-взрослую поликлинику откроют в Дмитровском районе в 2022 году

11:26
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В 2022 году в Дмитровском районе введут в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику с женской консультацией, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Поликлинику возведут на Дмитровском шоссе, владение 107. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену. Сейчас идет строительство надземной части здания. Медучреждение строится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник "Московский стандарт плюс".
Объект относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Взрослое отделение будет рассчитано на 500 посещений в смену, детское – на 250, женская консультация – на 100.
У отделений для взрослых, детей и женской консультации сделают разные входы для исключения пересечения потоков. Во взрослом блоке появятся отделения врачей общей практики, кабинеты врачей-специалистов, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации, отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные кабинеты и другие помещения.
В поликлинике появятся рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и другое необходимое современное диагностическое оборудование. В ее состав также войдет клинико-диагностическая лаборатория. Для детей откроют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений, доврачебного приема. Также откроются педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, лаборатории, травмпункт, кабинеты лучевой диагностики.
Ранее Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина. По его словам, сейчас в столице по этому профилю работают небольшие маломощные центры, которые не обеспечивают необходимых объемов исследования.
Эндоскопический центр в клинике имени Боткина занимает первые два этажа корпуса 22. Его мощность – более 320 исследований в сутки. Это около 115 тысяч исследований в год. В центре восемь эндоскопических процедурных с палатой пробуждения на 10 коек, установлено около 200 единиц современного медицинского оборудования, в том числе аппарат Fujifilm Eluxeo, который позволит дополнить стандартное эндоскопическое исследование микроскопией опухолевой ткани, обеспечит хранение и передачу видеоинформации.
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