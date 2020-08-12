Строительство СВХ планируют завершить в конце 2022 года

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Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) планируют завершить в конце 2022 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Я думаю, что ближе к концу 2021 года, если будет возможность технологическая без ущерба качества сократить сроки, мы назовем более сжатые сроки. Пока по контракту завершение строительства Северо-Восточной хорды у нас стоит в конце 2022 года", – приводит слова Загрутдинова Агентство "Москва".

Ранее специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе эстакады основного хода СВХ.

Протяженность эстакады составляет более двух километров, она пересечет участок ОЖД, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны ОЖД вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД. Общая протяженность хорды составит 106 километров (35 километров – прямой ход).

Сергей Собянин поручил завершить производство строительно-монтажных работ на СВХ в 2022 году.