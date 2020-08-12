Строительство СВХ планируют завершить в конце 2022 года

13:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) планируют завершить в конце 2022 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Я думаю, что ближе к концу 2021 года, если будет возможность технологическая без ущерба качества сократить сроки, мы назовем более сжатые сроки. Пока по контракту завершение строительства Северо-Восточной хорды у нас стоит в конце 2022 года", – приводит слова Загрутдинова Агентство "Москва".
Ранее специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе эстакады основного хода СВХ.
Протяженность эстакады составляет более двух километров, она пересечет участок ОЖД, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.
Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны ОЖД вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД. Общая протяженность хорды составит 106 километров (35 километров – прямой ход).
Сергей Собянин поручил завершить производство строительно-монтажных работ на СВХ в 2022 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: