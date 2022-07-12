Депутат МГД: уличная соцреклама патриотической направленности является вкладом в победу

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Социальная реклама в поддержку спецоперации на Украине, запущенная недавно в столице, является вкладом в победу, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.
"Наш моральный долг – поддерживать нашу армию, которая на протяжении нескольких месяцев ведет тяжелейшую борьбу с нацизмом и терроризмом, которая защищает не только Донбасс, а всю Россию, всеми возможными способами", – передает Агентство "Москва" его слова.
Депутат добавил, что эти плакаты могут быть полезны и для иностранных туристов. Они дадут повод задуматься, на чьей стороне правда, отметил Козлов.
Он подчеркнул, что все гуманитарные сборы и различные акции, которые инициируют обычные граждане, поднимают дух наших военнослужащих, становясь общим вкладом в будущую победу.
Во всех районах столицы с 11 июля появились патриотические плакаты в поддержку участников спецоперации России на Украине. Известно, что баннеры разместят на 400 городских рекламных поверхностях. Патриотическая кампания продлится до 11 августа текущего года.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Плакаты в поддержку спецоперации появились на московских улицах
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