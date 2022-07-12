В Москве появились плакаты в поддержку спецоперации ВС России на Украине

Фото: Аркадий Велюров

Во всех районах столицы с 11 июля появились патриотические плакаты в поддержку участников спецоперации России на Украине. Как стало известно во вторник, 12 июля, баннеры разместят на 400 городских рекламных поверхностях.

Патриотическая кампания продлится до 11 августа текущего года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.