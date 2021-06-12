Москву украсили флагами и праздничными плакатами ко Дню России

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о подготовке столицы ко Дню России.

Как сообщает Агентство "Москва", в городе появились флаги и праздничные плакаты.

"Более 1,2 тысячи флагов установлены на восьми мостах – Новоарбатском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Крымском, Большом Краснохолмском, мосту Победы, а также на 1-м и 2-м Минских путепроводах", – рассказал Бирюков.

Представитель мэрии также отметил, что со стороны Охотного ряда на фасаде Государственной думы установлены декоративное панно и 18 флагов.

Всего в городе развешены более 700 праздничных плакатов. На 75 цифровых билбордах, медиафасадах дома 8 и дома 28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа покажут видеоролики ко Дню России.

Кроме того, 12 июня в Москве будет работать архитектурно-художественная подсветка зданий.

Ранее с поздравлением в адрес москвичей выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил о роли города в становлении российского государства и подчеркнул, что инновации Москвы широко распространяются по всей России.