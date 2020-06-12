Количество машин в Москве за неделю выросло на 180 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество машин на дорогах Москвы значительно увеличилось после снятия режима самоизоляции и отмены системы электронных пропусков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"1% от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года (плюс 180 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей)", – уточнили в ведомстве.

Увеличилось и число поездок на городском общественном транспорте. В частности, в метро было сделано на 210 тысяч поездок больше в сравнении с прошлой неделей.

Также среди москвичей востребованы каршеринг (плюс 31 тысяча поездок) и такси (плюс 22 тысячи поездок). Аналогичная тенденция отмечена на пригородных железнодорожных направлениях и наземном транспорте – плюс 50 и 90 тысяч поездок соответственно.

По состоянию на 10 июня, число личных автомобилей на столичных дорогах сравнялось с показателем годичной давности. Транспортная ситуация в городе постепенно возвращается к значениям до пандемии коронавируса.

