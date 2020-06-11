В Москве отменили более 12 тысяч штрафов из-за ошибок в номерах машин в цифровых пропусках

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве отменили более 12,3 тысячи штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля при его привязке к цифровому пропуску. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы отменили уже 12 тысяч 322 штрафов водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Ликсутов подчеркнул, что цели собрать максимально возможное количество штрафов столичные власти не ставят.

Заявление на отмену подобных штрафов можно отправить в электронном виде, добавил заммэра. Сделать это предлагается с помощью порталов mos.ru или avtokod.mos.ru в течение 10 дней со дня поступления постановления.

В настоящее время в Москве пропускной режим отменен. Москвичи, в том числе и горожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями люди, могут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. При этом разрешение на передвижения по городу оформлять больше не требуется.