В Москве отменили более 12 тысяч штрафов из-за ошибок в номерах машин в цифровых пропусках

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Москве отменили более 12,3 тысячи штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля при его привязке к цифровому пропуску. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы отменили уже 12 тысяч 322 штрафов водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Ликсутов подчеркнул, что цели собрать максимально возможное количество штрафов столичные власти не ставят.
Заявление на отмену подобных штрафов можно отправить в электронном виде, добавил заммэра. Сделать это предлагается с помощью порталов mos.ru или avtokod.mos.ru в течение 10 дней со дня поступления постановления.
В настоящее время в Москве пропускной режим отменен. Москвичи, в том числе и горожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями люди, могут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. При этом разрешение на передвижения по городу оформлять больше не требуется.
В Москве отменили режим самоизоляции и пропуска
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