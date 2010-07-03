Более 30 тыс человек посетили праздничный концерт на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 тысяч человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

"На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России. В мероприятии принимают участие свыше 30 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Во время праздничных мероприятий обеспечивали безопасность в городе сотрудники полиции и Росгвардии.

День России отмечали 12 июня по всей стране. Целый комплекс праздничных мероприятий подготовили и в Москве. Горожан и гостей столицы ждали бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.

Свою программу подготовили 28 парков столичного департамента культуры. К примеру, в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье" на сценах под открытым небом выступили джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполняли песни о России.

Также в парках можно было поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. На ВДНХ прошел фестиваль гостеприимства "Самоварфест", в рамках которого был организован самый большой в России хоровод дружбы на ВДНХ.

День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране ввели выходной.

