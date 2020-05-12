Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:34

Празднование 9 Мая в Москве не спровоцировало массовые нарушения изоляции – власти

город общество безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Празднование Дня Победы в Москве не стало поводом для массовых нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного контрольного управления столицы.

"За 9 мая было установлено 990 случаев нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра оснований. Количество подобных нарушений за 10 мая составило 1 168", – заявил глава ведомства Евгений Дачников.

По словам специалиста, в Москве по-прежнему фиксируется достаточно много нарушений, поскольку горожане выходят на прогулку или детские площадки. Тем не менее фиксируется позитивная динамика, и на вторых майских праздниках количество случаев снизилось примерно на 35 процентов.

"Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", – отметил Дачников и напомнил, что 9-10 мая индекс самоизоляции по Москве составил в среднем 3,6 процента.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции сохранится в столице до 31 мая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 232 243 случая. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать