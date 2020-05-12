Празднование 9 Мая в Москве не спровоцировало массовые нарушения изоляции – власти

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Празднование Дня Победы в Москве не стало поводом для массовых нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного контрольного управления столицы.

"За 9 мая было установлено 990 случаев нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра оснований. Количество подобных нарушений за 10 мая составило 1 168", – заявил глава ведомства Евгений Дачников.

По словам специалиста, в Москве по-прежнему фиксируется достаточно много нарушений, поскольку горожане выходят на прогулку или детские площадки. Тем не менее фиксируется позитивная динамика, и на вторых майских праздниках количество случаев снизилось примерно на 35 процентов.

"Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", – отметил Дачников и напомнил, что 9-10 мая индекс самоизоляции по Москве составил в среднем 3,6 процента.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции сохранится в столице до 31 мая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 232 243 случая. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

