Иммерсивный аудиоспектакль "Мечтай!" начнется в "Лужниках" 28 апреля

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"

Новый экскурсионный проект в формате иммерсивного аудиоспектакля "Мечтай!" начнется в спорткомплексе "Лужники" 28 апреля.

Участники познакомятся с историей больших побед и почувствуют энергетику знаменитого стадиона. Маршрут экскурсии пройдет по территории "Лужников". У футбольного поля для гостей специально включат софиты и экраны. Основная идея проекта – вера в себя, отметили организаторы.

"Мне бы хотелось, чтобы больше людей вспомнили о своих мечтах и искренне, как в детстве, загадали их в сильнейшем, заряженном на победу месте, на одной из самых больших арен мира – в спорткомплексе "Лужники". Уверена, что иногда даже очень маленький шаг может привести нас к исполнению самых заветных желаний. Наш добрый спектакль может быть тем самым первым шагом на пути к заветной мечте", – отметила руководитель проекта "Мечтай!" Лилия Дасаева.

Изначально иммерсивный спектакль проводился во время частных и корпоративных событий. Теперь участие в нем доступно всем желающим, подчеркнули в пресс-службе спорткомплекса "Лужники".

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