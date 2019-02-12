Четыре гостиницы открыли в центре столицы в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В центре столицы в прошлом году в эксплуатацию ввели четыре гостиницы общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров. Отели имеют различный уровень звездности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, самым масштабным является офисно-гостиничный комплекс "Новион". Площадь комплекса составляет 77 тысяч квадратных метров.

Гостиница на 62 номера появилась в Серебряническом переулке вблизи набережной реки Яузы. Около метро "Бауманская" в Переведенском переулке построили отель на 128 номеров. Апарт-комплекс возвели на пересечении улицы Большая Спасская и Докучаева переулок.

Пятова отметила, что появление новых отелей способствует не только росту туристического рейтинга российской столицы, но и развитию индустрии гостеприимства в целом.

Ранее сообщалось, что в центре и на востоке столицы появятся две новые гостиницы. Первый из отелей планируют возвести на Кожевнической улице, всего в пяти минутах ходьбы от Павелецкого вокзала. На востоке столицы на Вельяминовской улице планируют построить 11-этажную гостиницу. Ее возведут по соседству со станцией метро "Семеновская".