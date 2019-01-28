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10:50

На востоке Москвы построят 11-этажную гостиницу

город строительство

10:50

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Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Две новые гостиницы появятся в центре и на востоке столицы. Разрешения на их строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Первый из отелей планируют возвести на Кожевнической улице, всего в пяти минутах ходьбы от Павелецкого вокзала. Он будет рассчитан на 255 номеров. Для постояльцев оборудуют подземный паркинг на 134 машино-места. Разрешение на строительство отеля действует до января 2020 года, уточнили в Мосгосстройнадзоре.

Кроме того, 11-этажная гостиница появится на Вельяминовской улице на востоке столицы. Ее построят по соседству со станцией метро "Семеновская". В отеле будет 104 номера, а также магазины, рестораны, службы быта. Срок действия разрешения на строительство − до марта 2020 следующего года.

По словам главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, ведомство уделяет особое внимание качеству строительства. "Застройщик гостиницы на улице Вельяминовская уже подал извещение о начале работ, составлен график проверок объекта", − отметил Антосенко. По его словам, в проверках примут участие специалисты Центра экспертиз. Они проведут все необходимые лабораторно-инструментальные исследования.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего автокомбината на севере Москвы построят гостиницу и кинотеатр. Отель площадью 31,6 тысячи квадратных метров будет включать 575 номеров.

город строительство

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