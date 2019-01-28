На востоке Москвы построят 11-этажную гостиницу

Две новые гостиницы появятся в центре и на востоке столицы. Разрешения на их строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
Первый из отелей планируют возвести на Кожевнической улице, всего в пяти минутах ходьбы от Павелецкого вокзала. Он будет рассчитан на 255 номеров. Для постояльцев оборудуют подземный паркинг на 134 машино-места. Разрешение на строительство отеля действует до января 2020 года, уточнили в Мосгосстройнадзоре.
Кроме того, 11-этажная гостиница появится на Вельяминовской улице на востоке столицы. Ее построят по соседству со станцией метро "Семеновская". В отеле будет 104 номера, а также магазины, рестораны, службы быта. Срок действия разрешения на строительство − до марта 2020 следующего года.
По словам главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, ведомство уделяет особое внимание качеству строительства. "Застройщик гостиницы на улице Вельяминовская уже подал извещение о начале работ, составлен график проверок объекта", − отметил Антосенко. По его словам, в проверках примут участие специалисты Центра экспертиз. Они проведут все необходимые лабораторно-инструментальные исследования.
Ранее сообщалось, что на территории бывшего автокомбината на севере Москвы построят гостиницу и кинотеатр. Отель площадью 31,6 тысячи квадратных метров будет включать 575 номеров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.