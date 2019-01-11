Гостиницу и кинотеатр построят на территории бывшего автокомбината в САО

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Гостиницу и кинотеатр построят на территории бывшего автокомбината на севере столицы. Всего там планируется построить более 150 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 64 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Кроме того, здесь появится блок начальных классов на 200 мест с дошкольным отделением на 75 мест, многозальный кинотеатр площадью 1,5 тысячи квадратных метров, гостиница на 575 номеров площадью 31,6 тысячи квадратных метров. Также здесь планируется построить офисные и торговые помещения, что даст дополнительные рабочие места для жителей района", – сказал он, передает Агентство "Москва".

В департаменте также сообщили, что на территории уже ведется строительство храма святого праведного Алексия Московского, который сможет вместить 500 прихожан.