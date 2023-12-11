Передвижная выставка детских рисунков отправится в тур по районам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Майоров. "Я гуляю по Москве... Москвариум"

Передвижная выставка рисунков юных победителей конкурса "Арт-проект: моя Москва" отправится в тур по районам столицы. Первой остановкой станет культурный центр "Вдохновение" на Литовском бульваре. Всего тур продлится с 19 декабря по 9 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Уточняется, что в этом году на конкурс поступило свыше 3,4 тысячи работ, на которых изображены образы Москвы. Авторов лучших 34 работ назовут 10 декабря.

В состав мобильной экспозиции войдут рисунки ребят из Москвы и Подмосковья, Иркутска, Вытегры, Нижнего Новгорода, Челябинска. На них юные авторы изобразили столицу настоящего и будущего.

После культурного центра "Вдохновение" работы победителей конкурса можно будет увидеть в клубе "Феникс", центре московского долголетия "Ломоносовский" и в административно-деловом центре в ТиНАО. Вход на выставку свободный.

Ранее в Доме Гоголя в Москве открылась выставка мастеров пейзажной живописи "В деревне и окрест". Она объединяет работы художников Татьяны Бусыревой, Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова, Вячеслава Плотникова, Алексея Гарина и Сергея Сергеева.

До этого сообщалось, что с 16 декабря москвичи и гости столицы смогут посетить выставку "Павел Филонов. Художник мирового расцвета", которую организуют в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье". Экспозицию приурочат к 140-летию со дня рождения художника.

Выставка "Найти Бэнкси" откроется на ВДНХ 14 декабря