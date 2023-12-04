Выставка графических работ художника Павла Филонова откроется в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 16 декабря москвичи и гости столицы смогут посетить выставку "Павел Филонов. Художник мирового расцвета", которую организуют в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозицию приурочат к 140-летию со дня рождения художника. На выставке представят более 60 живописных и графических работ. Среди них будут картины "Ввод в мировой расцвет", "Пир королей", "Крестьянская семтя", "Головы" и другие.

Экспозиции дополнят пояснительными текстами для лучшего понимания посетителями. Аннотациями сопроводят основные разделы и отдельные полотна.

Выставка будет работать до 17 марта 2024 года. Ее организаторами выступают Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" и Государственный Русский музей при поддержке автономной некоммерческой организации по реализации проектов в сфере культуры и искусства "Территория культуры" в парке "Зарядье".

С 4 по 24 декабря на Арбате проходит фотовыставка "Инна Чурикова. В театре и в кино", посвященная 80-летию со дня рождения актрисы. Жителям столицы под открытым небом покажут фотографии и фрагменты более 60 ролей актрисы в кинофильмах и спектаклях. Экспозиция будет разделена на две части: на карьеру Чуриковой в театре и кино.



Фотовыставка "Инна Чурикова. В театре и в кино" откроется на Арбате 4 декабря