"Дзен" и Музей Москвы проведут экскурсию "Новостная Москва"

Фото: пресс-служба "Дзен"

"Дзен" и Музей Москвы представляют новый проект – пешеходные экскурсии "Новостная Москва", приуроченные ко Дню города. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Маршрут охватывает места, связанные с историей столичных новостей, начиная от первых типографий и заканчивая зданиями крупнейших редакций конца XIX – начала XXI века. Экскурсии начнутся с 14 сентября, а билеты можно приобрести на сайте Музея Москвы.

Участники увидят здания редакций и типографий разных эпох, дома известных корреспондентов и редакторов, а также необычные архитектурные объекты. Среди них – дом, который был перемещен для сохранения городской панорамы.

Во время прогулки экскурсанты также узнают о ключевых фигурах в мире медиа и о развитии журналистики в России.

"Дзен" также создал тематический канал "Новостная Москва", предназначенный для желающих исследовать город самостоятельно. Там собрана информация обо всех точках маршрута, включая адреса, архивные истории и факты.

В частности, канал рассказывает о Конторском доме И. Д. Сытина, редакции газеты "Известия", типографии "Утро России", Университетской типографии, МХАТ имени Горького, здании ТАСС и других знаковых местах.

Кроме того, к запуску проекта "Дзен" и Музей Москвы подготовили набор для самостоятельных прогулок. В него входят сумка, карта маршрута и открытки с подробной информацией о каждой точке экскурсии.

Причем дизайн сумки основан на старинной газете "Голос Москвы" из музейных архивов, а открытки украшены редкими архивными фотографиями. Набор можно приобрести только в Музее Москвы.

Телеканалы Москва 24 и "Москва Доверие" также подготовили программу ко Дню города. Например, в парке 50-летия Октября для гостей состоится концерт ансамбля медных духовых инструментов.

Всех желающих приглашают на мастер-класс по созданию живого сувенира для интерьера. Также участники смогут самостоятельно посадить суккулент в деревянный ящик и сделать памятные снимки в фотобудке.

