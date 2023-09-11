Системы жизнеобеспечения Москвы работали штатно в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Системы жизнеобеспечения столицы работали штатно в минувшие выходные, когда в Москве отмечали День города. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, специалисты столичного комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме. Так, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад. За порядком следили ответственные лица.

"Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения. Аварийных отключений воды, газа, электроснабжения не было", – подчеркнул он.

В минувшие выходные в столице организовали множество мероприятий. Так, на Большой кольцевой линии Московского метрополитена прошел парад поездов в честь 876-летия города.

В свою очередь, Сергей Собянин поздравил москвичей в ходе торжественного мероприятия в "Зарядье". Он обратил внимание, что одним из вызовов для Москвы стала экономическая блокада, объявленная странами Запада. Текущий год, по словам Собянина, показал, что город и вся страна достойно справляются с испытаниями.



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