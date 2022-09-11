Дирекция аттракциона "Солнце Москвы" изменила способ продажи билетов

]Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дирекция колеса обозрения "Солнце Москвы" решила изменить способ продажи билетов. Об этом сообщает пресс-служба аттракциона.

"В самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи – то есть число билетов на определенное время будет ограничено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение временное, оно необходимо для повышения качества обслуживания гостей. Когда поток посетителей нормализуется, аттракцион вернется к прежней схеме продажи билетов.

В пресс-службе отметили, что подобная система реализации билетов используется во многих мегаполисах мира.

Накануне руководство колеса обозрения решило перераспределить посетителей на другие дни. Это призвано повысить комфорт и безопасность аттракциона на фоне большого наплыва желающих на нем прокатиться. В воскресенье "Солнце Москвы" возобновило работу в ограниченном режиме.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 сентября открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

