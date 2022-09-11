"Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями из-за большого наплыва посетителей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Солнце Москвы" возобновило работу в ограниченном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе колеса обозрения.

"Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься", – говорится в сообщении.

Руководство аттракциона приняло решение перераспределить посетителей накануне. Отмечалось, что это необходимо для повышения комфорта и безопасности гостей.

Горожане которые уже приобрели билеты на период с 11 по 25 сентября, могут вернуть деньги или перенести визит на более позднюю дату в текущем году. Кроме того, билеты можно обменять на сувенирную продукцию, которая продается рядом с аттракционом.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 сентября открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

