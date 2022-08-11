Новый индустриальный квартал появится в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок бывшей промышленной зоны Владыкино площадью 7,2 гектара реорганизуют по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Объем инвестиций в развитие участка составит почти 27,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит два миллиарда рублей, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, участок может быть использован для размещения торговых центров, спортивных объектов, кафе. Кроме того, там могут быть размещены бизнес-инкубатор, а также гостиница площадью 10 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемый участок в Хибинском проезде Ярославского района площадью порядка 6,5 гектара будет преобразован по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". В настоящее время там расположены склады, автомойки и автосервисы.

В свою очередь, Гаман сообщил, что 134 тысячи квадратных метров общественно-деловой и жилой недвижимости планируется возвести на преобразованном участке.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

