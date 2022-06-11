Празднование Дня России в столице завершится салютом на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Празднование Дня России завершится салютом на ВДНХ. Он запланирован на 22:00 12 июня, сообщили ТАСС в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

За порядком будут следить 4,4 тысячи сотрудников московских ведомств, в том числе 2,5 тысячи полицейских, порядка 900 росгвардейцев и более тысячи дружинников. Пункты КПП оборудуют 150 металлодетекторами, а сотрудники получат 2,5 тысячи ручных детекторов.

"В случае осложнения обстановки предусмотрены дополнительные резервы сил и средств. Координировать действия будет оперативный штаб, в состав которого войдут представители всех заинтересованных служб и ведомств", – говорится в сообщении.

Людей в состоянии опьянения и с наличем оружия в места празднования не пустят.

Ко Дню России в столице установили более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора. Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы. Более 600 тематических плакатов закрепили на афишных стендах и билбордах.

