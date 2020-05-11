Горячая линия Москвы по коронавирусу приняла более миллиона звонков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, открытую в столице, с 23 марта поступило более миллиона обращений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На линию, которую курирует столичный комплекс социального развития, ежедневно поступает до 15 тысяч заявок. Их обрабатывают 370 операторов;

Чаще всего на горячую линию звонят граждане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями , чтобы получить социальные услуги. Также часто обращаются граждане за советами, психологической поддержкой и с предложениями о благотворительности.

Более 128 тысяч запросов связаны с просьбой купить и доставить лекарства, 93 тысячи запросов оставили на покупку продуктов. Около 10 тысяч заявок было на товары первой необходимости, по вопросу денежной выплаты обратились 83 тысячи москвичей.

Свыше 16 тысяч звонков было с просьбой доставить технические средства реабилитации и абсорбирующее белье, получить электронный сертификат и другие привычные услуги центров соцобслуживания.

Кроме того, около 20 тысяч человек решили переехать на дачи и обратились за услугой по доставке дров и угля на загородные участки.

Звонить можно каждый день с 08:00 до 21:00 на номер: +7 (495) 870-45-09.

С 29 марта в Москве ввели режим самоизоляции. В городе не работают магазины, кроме продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных.

Закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Сергей Собянин обратил внимание, что после 12 мая этот режим ослабевать не будет. Мэр продлил его до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится, уточнил Сергей Собянин.