25 новостроек возводятся по программе реновации в Москве – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства домов по программе реновации в столице.

"Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что в столице полноценно реализуется вторая волна строительства по программе реновации. На месте уже демонтированных домов возводятся 25 объектов", – заявил он.

Общая площадь объектов составляет почти 400 тысяч квадратных метров. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что новостройки располагаются в семи административных округах столицы.

"В ЮВАО, ЮАО, САО таких домов насчитывается по два. На северо-востоке и востоке их по четыре, в Юго-Западном и Западном административных округах, соответственно, пять и шесть зданий", – уточнил он.

В настоящий момент для расселения москвичей подобраны 543 стартовые площадки, из них – 159 территорий, на которых после демонтажа домов ветхого фонда можно построить новое жилье на 2,6 миллиона квадратных метров.

"С момента старта программы реновации на территории города демонтированы 85 старых зданий. Они располагаются в 10 административных округах столицы", – заключил Андрей Бочкарев.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации жители 70 районов Москвы получили возможность переехать в новые квартиры. В 2022 году к числу таких субъектов добавились Лианозово, Басманный и Марфино.

Сергей Собянин в апреле 2022 года подтвердил, что в столице не планируют снижать темпы и объемы строительства. По его словам, всего до конца года в столице построят 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.