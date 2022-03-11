Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

07:19

Более 3 тыс семей получили новые квартиры по программе реновации на западе Москвы

городреновация

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Западном административном округе Москвы более 3 188 семей переехали в новые квартиры. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам руководителя городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, переселение жителей по программе реновации ведется в семи районах округа: Можайском, Фили-Давыдкове, Кунцеве, Солнцеве, Филевском Парке, Очаково-Матвеевском, на Проспекте Вернадского. В ЗАО в программу реновации включено 599 объектов.

Он добавил, что введено в эксплуатацию 25 зданий, из которых 22 уже заселяются, еще 23 дома проектируют и 14 – строят.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца текущего года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию девяти домов, построенных по программе реновации. Три дома достроили в ВАО, по два дома – в ЗАО и СЗАО, по одной новостройке появились в ЮВАО и ТиНАО.

Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать