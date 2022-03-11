Более 3 тыс семей получили новые квартиры по программе реновации на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Западном административном округе Москвы более 3 188 семей переехали в новые квартиры. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам руководителя городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, переселение жителей по программе реновации ведется в семи районах округа: Можайском, Фили-Давыдкове, Кунцеве, Солнцеве, Филевском Парке, Очаково-Матвеевском, на Проспекте Вернадского. В ЗАО в программу реновации включено 599 объектов.

Он добавил, что введено в эксплуатацию 25 зданий, из которых 22 уже заселяются, еще 23 дома проектируют и 14 – строят.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца текущего года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию девяти домов, построенных по программе реновации. Три дома достроили в ВАО, по два дома – в ЗАО и СЗАО, по одной новостройке появились в ЮВАО и ТиНАО.