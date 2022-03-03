Шесть домов в столице расселили по программе реновации в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В четырех округах столицы в феврале текущего года было расселено шесть домов по программе реновации, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в ВАО расселены здания по адресам улица Оренбургская, дом 1, улица Черное Озеро, дом 10, улица 2-я Владимирская, дом 30, корпус 1.

"На юго-востоке – здание на Волгоградском проспекте, дом 107, корпус 3. На западе Москвы завершили переезд жители пятиэтажки на улице Лобачевского, дом 60. В конце месяца также завершено расселение здания на Каширском шоссе, дом 66, корпус 1", – отметил Левкин.

По его словам, с начала реализации программы реновации в столице расселили 84 дома и столько же разобрано по технологии умного сноса.

Ранее Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда Москвы. Новые площадки находятся в восьми столичных округах и десяти районах. Общая мощность площадок равна 191,4 тысячи квадратных метров жилья.

Благодаря возведению жилья на данных площадках удастся расселить 38 старых домов с 2 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тысячам горожан.

