Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Нагорном районе в 2023 году, сообщается на сайте департамента строительства Москвы.

Новостройка на 318 квартир расположена в районе Нагорном по адресу Электролитный проезд, владение 7А.

"В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной части здания", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом будет разделен на три части. Кроме того, новостройку разместят на возвышенности, что выделит ее на фоне пейзажа города. Фасад планируют облицевать клинкерной плиткой светло-коричневого и белого цветов. Первый этаж создадут в контрастном цвете серого бетона.

"Стиль минимализма будет прослеживаться в природных оттенках, геометричном чередовании цветов и отсутствии переменной этажности", – отмечается в сообщении.

Три квартиры в новом доме сделают для маломобильных жильцов. В них создадут широкие коридоры и дверные проемы, а также установят специальную сантехнику.

Первый этаж новостройки будет нежилым. На нем расположат объекты социальной инфраструктуры, среди которых – магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части обустроят колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону размещения ящиков для почты.

В каждой секции дома установят грузопассажирские лифты. В новостройке также сделают системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при возгорании, пожарной сигнализацией, а также камеры.

Работы по благоустройству проведут и около дома. Во дворе поставят три детские и две спортивные площадки, а также зону для отдыха, организуют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Кроме подземной парковки, у жителей новостройки появится и плоскостная парковка.

Ранее сообщалось, что в 2022 году введут в эксплуатацию два жилых корпуса по программе реновации в Нижегородском районе столицы. Здание строят по индивидуальному проекту. Фасады отделают трехслойными стеновыми панелями и облицуют пиленым керамическим кирпичом, лоджии застеклят.

