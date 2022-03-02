Свыше 380 домов строятся и проектируются по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в настоящее время строятся и проектируются более 380 домов по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Построено 185 жилых домов общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование 381 дома общей площадью 6,8 миллиона "квадратов", – сказал Бочкарев.

Он уточнил, что уже завершено или идет расселение жителей 438 домов в 158 новостроек.

По его словам, всего с начала реализации программы реновации начато расселение 72,7 тысячи горожан. В новые квартиры уже переехали 47,6 тысячи человек, добавил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда Москвы. Новые площадки находятся в восьми столичных округах и десяти районах. Общая мощность площадок равна 191,4 тысячи квадратных метров жилья.

Благодаря возведению жилья на данных площадках удастся расселить 38 старых домов с 2 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тысячам горожан.

