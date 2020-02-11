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Город

14:54

Культурно-выставочный центр построят под Патриаршим мостом

город

Фото: Москомархитектура

Комплекс "Малые своды", в котором разместят различные культурные объекты, появится под Патриаршим мостом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного архитектора Сергея Кузнецова.

Культурно-выставочный центр создадут на месте эскалаторного павильона, который входит в конструкцию Патриаршего моста. Комплекс построят в таком же стиле, в котором выполнят "Своды" в пространстве здания бывшей электростанции ГЭС-2.

В "Малых сводах" разместят мастерские, магазины, залы для экспозиций и иные объекты культурно-общественного значения. Всего же под Патриаршим мостом сделают восемь новых сводов.

Ранее Сергей Кузнецов сообщил, что на Сущевском Валу, где сейчас ведется строительство жилого комплекса, на здании бывшей типографии "Детская книга" сохранят мозаику советских времен.

Также недавно пять московских архитектурных проектов стали финалистами международного конкурса MIPIM Awards.

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