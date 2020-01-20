Комплекс складских зданий построят на западе Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На западе столицы появится комплекс складских зданий. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы.

Первый заместитель председателя ведомства, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что общая площадь двух корпусов составит порядка 4,5 тысячи квадратных метров.

"Этот комплекс будет служить как одно из звеньев логистической цепочки по доставке товаров в город, поэтому на первый план в архитектуре вышла функциональность. Простые формы, украшенные разноцветными панелями, удачно разбавят окружающую городскую среду, а расположение и планировка оптимизируют рабочий процесс", – добавил он.

По словам Кузнецова, строительство склада свидетельствует о развитии столичной экономики.

Отмечается, что в складском комплексе продукция будет храниться, а также сортироваться и направляться на отправку. Помимо этого, на территории создадут стоянку для грузовых и легковых авто.

Ранее сообщалось, что пятую часть промзон реконструировали в центре Москвы. Общая площадь работ составила 91 гектар.