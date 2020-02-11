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Москва 24

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Общество

11:45

Игровые комплексы "Паровозик" и "Корабль" хотят установить в Шереметьево

город строительство недвижимость транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном аэропорту Шереметьево хотят установить игровые комплексы "Паровозик" и "Корабль". Эту информацию Агентству "Москва" подтвердили в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что аэропорт планирует заключить договор на поставку и монтаж игровых комплексов для детей в возрасте от трех до семи лет в терминалах B, C и Е.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года планируют открыть железнодорожную ветку между южным и северным терминальными комплексами аэропорта Шереметьево. Строительные работы уже развернуты и проходят в два этапа. В рамках первого этапа построят 8-километровую ж/д линию с новой станцией Шереметьево-1, тремя приемоотправочными путями, двухпутным и однопутным участками и двумя эстакадами.

Ветка соединит терминалы D, E, F и B, C. Это позволит организовать движение электропоездов между СТК и южным терминальным комплексом (ЮТК).

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