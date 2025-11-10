Осенняя проверка пожарных гидрантов завершилась в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты Мосводоканала и столичного управления МЧС завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве. За два месяца они смогли обследовать все 62 тысячи устройств, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего были задействованы около 100 специалистов. В рамках проверки они устанавливают на гидрант стендер и открывают вентиль. Если вода подается стабильно и с нормативным давлением, то все в порядке. Проверка проходит весной и осенью.

Отмечается, что все пожарные гидранты производятся в России и отличаются высоким уровнем надежности. Отечественные комплектующие предполагают стабильную работу системы пожаротушения и надежную защиту горожан.

Специалисты водоканала и спасатели сотрудничают с середины XIX века, когда в ходе реконструкции столичного водопровода были построены первые пожарные колодцы. После там стали появляться пожарные краны, а при расчете пропускной способности начали учитывать дополнительное количество воды.

