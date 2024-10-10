Спортивный фестиваль Moscow Fitness Festival пройдет в "Лужниках" 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Спортивный фестиваль Moscow Fitness Festival пройдет в столице 12 октября в универсальном спортивном зале "Дружба" в "Лужниках". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители и гости столицы смогут проверить свою силу, выносливость и сноровку, приняв участие в разнообразных состязаниях, а также выиграть призы. Торжественное открытие начнется в 12:00.

Фестиваль организован при поддержке департамента спорта Москвы. Мероприятие становится ежегодной традицией для любителей активного образа жизни. В этом году гостей ожидает новшество – полоса препятствий. Желающие могут проявить свои спортивные навыки в экстремальной эстафете как в личном, так и в командном зачете.

Кроме того, на фестивале пройдут соревнования по армрестлингу, мас-рестлингу и фитнес-челленджу. Призы вручат победителям в разных весовых и возрастных категориях.

Для посетителей также подготовили спортивную выставку, множество мастер-классов, конкурсов, лекций о пользе здорового образа жизни и многое другое.

В мероприятии также примут участие спортивные звезды: гимнаст олимпийский чемпион Артур Далалоян, серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по гимнастике Дарья Нагорная, гимнаст рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Сычугов и другие.

Узнать расписание всех мероприятий можно на сайте Moscow Fitness Festival. Отмечается, что желающим присоединиться к фестивалю понадобится личная экипировка.

За лето в Москве прошло около 15 тысяч спортивных мероприятий, участниками которых стали более двух миллионов москвичей и гостей столицы.

1 октября в Москве начался осенний сезон проекта "Мой спортивный район". В рамках проекта, в частности, будут проводиться фитнес-тренировки, под которые отведены 30 площадок. Они запланированы на вторники, четверги и субботы.